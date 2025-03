Vacances : L’Observatoire National de la Sécurité Routière a appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence

L’Observatoire National de la Sécurité Routière a appelé, dimanche, les usagers de la route à faire preuve de prudence et à prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité de tous et à respecter le code de la route et les principes de la sécurité routière, à l’occasion des vacances scolaires et universitaires.

Faisant remarquer que ces vacances coïncident avec le mois du Ramadan, qui connait généralement une augmentation du volume du trafic routier et des embouteillages, avec les préparatifs de l’Aïd al-Fitr, l’Observatoire a recommandé de planifier les déplacements à l’avance, de s’informer sur l’état des routes et de la circulation, de vérifier la météo, de suivre les bulletins et d’éviter de conduire dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des fortes pluies ou un brouillard épais.

Il a appelé les usagers de la route à inspecter le véhicule et à vérifier l’état des pneus, les niveaux de carburant et d’huile avant de commencer le voyage et à s’assurer que tous les passagers utilisent correctement leur ceinture de sécurité.

L’Observatoire a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’éviter les distractions, en particulier l’utilisation des téléphones portables au volant, afin de réduire le risque d’accident, de respecter le code de la route, les panneaux de signalisation et les limitations de vitesse, et de conduire avec prudence en évitant les arrêts et les freinages brusques.

Il a exhorté les usagers de la route à respecter la distance de sécurité, à éviter les dépassements interdits, à ne pas transporter d’objets ou de bagages qui peuvent bloquer la vue pendant la conduite, à dormir suffisamment pour pouvoir conduire sur de longues distances et à faire une pause toutes les quatre heures et demie de conduite afin d’éviter la fatigue et l’épuisement.