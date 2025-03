Une nouvelle puce cérébrale pour améliorer l’humeur et combattre les troubles mentaux !

Le Service de Santé National britannique s’apprête à tester une puce cérébrale innovante capable d’améliorer l’humeur et de lutter contre la dépression et l’épilepsie.

Selon le journal “The Guardian”, cette puce, financée par l’Agence britannique pour la recherche et l’innovation avancées, sera implantée dans le crâne pour surveiller l’activité cérébrale et envoyer des impulsions ultrasoniques afin d’activer certaines cellules nerveuses. Les essais, qui débuteront le mois prochain et dureront trois ans et demi, impliqueront une trentaine de patients portant le dispositif pendant deux heures pour mesurer les effets sur leur humeur et leurs motivations.

Bien que prometteuse, cette technologie soulève des questions éthiques importantes concernant la propriété et la confidentialité des données cérébrales, ainsi que les risques potentiels de discrimination neuronale.