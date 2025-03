Offensive meurtrière à Gaza : 404 martyrs et des centaines de blessés

Selon des sources médicales palestiniennes, le bilan humain s’élève a 404 martyrs, dans la récente offensive sioniste sur la bande de Gaza.

Selon des sources médicales, 404 martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, sont arrivés depuis l’aube de mardi dans les hôpitaux de la bande de Gaza, tandis que 562 civils ont été blessés par la série de raids et de tirs de l’aviation d’occupation, et un certain nombre de victimes sont toujours sous les décombres.

Les forces d’occupation, qui ont repris leur offensive contre la bande de Gaza, ont lancé, après plus de deux mois de pause, une série de raids aériens intensifs et de ceintures de feu sur plusieurs zones de la bande.

Le bureau du Premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, a annoncé la reprise de la guerre contre la bande de Gaza, dont le périmètre s’étendra progressivement dans les prochaines heures.

La reprise de l’agression contre la bande de Gaza intervient alors que l’on craint que la situation humanitaire ne s’aggrave dans la bande, alors que le blocus se poursuit et que les fournitures médicales et humanitaires sont coupées.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation ont lancé une offensive contre la bande de Gaza, qui a fait plus de 48 572 victimes civiles, principalement des enfants et des femmes, et en a blessé 112 032 autres, tandis qu’un certain nombre de victimes sont toujours sous les décombres.