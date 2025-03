Tunisie : Prévisions météo du lundi 17 mars 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera globalement nuageux sur la majorité des régions ce lundi 17 mars 2025.

Le vent soufflera du sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, avec des rafales relativement fortes dans le sud et de modérées à faibles ailleurs, légèrement plus marquées sur les côtes. La mer restera peu agitée.

Les températures connaîtront une légère hausse, variant entre 19 et 24 degrés au nord, sur les côtes et sur les hauteurs du centre-ouest, et entre 25 et 29 degrés ailleurs.