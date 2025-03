Yémen : les Houthis lancent 18 missiles et drones contre le porte-avions américain

Les forces houthis ont annoncé, ce dimanche soir, avoir mené une attaque d’envergure contre le porte-avions américain USS Harry Truman, en lançant 18 missiles et drones. Selon le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, cette offensive est une réponse aux frappes américaines qui ont ciblé plusieurs provinces yéménites, causant des dizaines de morts et de blessés.

Il a affirmé que les Houthis continueront à viser toute présence maritime hostile dans la mer Rouge et l’océan Indien. Cette escalade intervient après une série de raids aériens américains sur Sanaa, Saada et Al-Bayda, faisant au moins 32 morts et plus de 100 blessés, selon des sources locales. L’intervention américaine, ordonnée par le président Donald Trump, vise à contrer ce qu’il qualifie de “campagne de piraterie et de terrorisme” menée par les Houthis contre la navigation maritime internationale, notamment depuis la mise en place d’un blocus contre les navires liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d’Aden.