Erdoğan : “la Turquie continuera à appuyer la Syrie pour préserver son intégrité”

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a réaffirmé, lundi soir, l’engagement de la Turquie à soutenir la Syrie dans ses efforts pour préserver sa stabilité et son unité territoriale. Il a souligné que son pays continuerait à fournir “toutes les formes de soutien possible” afin d’encourager la paix entre les différentes composantes ethniques et confessionnelles du peuple syrien. Cette déclaration intervient après de violents affrontements dans l’ouest de la Syrie, notamment dans les provinces de Lattaquié et de Tartous, où les autorités syriennes ont récemment annoncé la fin d’une opération militaire visant à rétablir le calme. Selon le ministère de la Défense syrien, les infrastructures publiques sont désormais en mesure de reprendre leurs activités normales. Toutefois, le bilan humain reste préoccupant, le Syrian Observatory for Human Rights ayant signalé la mort de 973 civils depuis le 6 mars lors des opérations menées par les forces gouvernementales et leurs alliés.