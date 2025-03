Bolt renforce son engagement en Tunisie

Bolt, leader de mobilité partagée en Tunisie, annonce officiellement un investissement substantiel de 34 millions de dinars tunisiens depuis son entrée sur le marché tunisien. Cet investissement souligne l’engagement de Bolt à fournir des solutions de transport fiables et efficaces tout en favorisant la croissance économique et la création d’emplois à travers le pays.

Depuis son lancement en Tunisie, Bolt a joué un rôle clé dans la transformation du paysage des transports en rendant la mobilité plus accessible et pratique.

Avec des opérations dans des villes clés telles que Tunis, Sousse, Sfax, Nabeul et Monastir, la plateforme a rendu les services de transport essentiels pour des milliers de Tunisiens qui s’appuient sur le transport à la demande pour leurs déplacements quotidiens, courses et voyages.

La plateforme a aidé plus de 5 000 conducteurs en Tunisie, en leur offrant une source de revenus flexible et des opportunités de revenus accrues.

Un sondage commandé par Bolt dernièrement met en lumière l’impact des services de transport à la demande sur la vie quotidienne en Tunisie.

● Plus de 85 % des Tunisiens considèrent que les services de transport à la demande constituent un excellent complément aux transports publics en offrant une alternative fiable lorsque les options de transport public sont limitées

● Plus de 78 % estiment que ces services ont amélioré leur capacité à accéder à des zones qu’ils trouvaient auparavant difficiles d’accès, améliorant ainsi la connectivité entre les villes

● 82 % estiment qu’il leur a permis de gagner du temps sur leurs déplacements quotidiens, permettant une plus grande productivité et flexibilité dans leurs quotidiens

« Chez Bolt, nous sommes engagés à rendre le transport urbain plus pratique et efficace pour tous les Tunisiens », a déclaré Salima Mekki, directrice générale de Bolt Tunisie. « Notre investissement continu reflète notre engagement à soutenir à la fois les passagers et les chauffeurs, en créant un écosystème dynamique de mobilité partagée qui profite à l’ensemble de l’économie. Nous restons concentrés sur l’innovation de nos services, l’expansion de l’accessibilité et la promotion d’une croissance durable dans le secteur de la mobilité en Tunisie. »

Mme Mekki a ajouté que: « Bien que nous soyons conscients qu’il reste beaucoup à faire pour équilibrer l’accessibilité avec des revenus fiables pour les chauffeurs, nous sommes ouverts à travailler et collaborer avec différents acteurs pour assurer un équilibre équitable ».

Alors que Bolt continue de se développer en Tunisie, l’entreprise reste concentrée sur l’utilisation de la technologie pour améliorer l’expérience des passagers et étendre les opportunités économiques pour les chauffeurs.

À propos de Bolt

Bolt opère dans plus de 50 pays et 600 villes à travers le monde, fournissant des services de mobilité partagée à plus de 200 millions de clients. Plus de 4,5 millions de conducteurs utilisent la plateforme Bolt à l’échelle mondiale. L’entreprise vise à accélérer la transition des voitures individuelles vers la mobilité partagée, en offrant des alternatives améliorées pour chaque type d’utilisation.

Les produits proposés par Bolt incluent les services de transport à la demande, la location de scooters et de voitures, ainsi que la livraison de nourriture et d’épicerie. De plus, Bolt offre des services de mobilité adaptés aux entreprises.

En Tunisie, la plateforme propose des services de transport à la demande et Bolt travaille dans cinq villes : Tunis, Sousse, Sfax, Nabeul et Monastir.