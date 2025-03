Allemagne sous le choc : une voiture fonce dans la foule, faisant deux morts et plusieurs blessés

Un incident tragique s’est produit à Mannheim, en Allemagne, où une voiture a foncé dans la foule, faisant au moins deux morts et plusieurs blessés. La police a rapidement réagi en arrêtant un suspect, un homme de 40 ans originaire de Rhénanie-Palatinat. Les autorités ont demandé aux résidents d’éviter le centre-ville et de rester chez eux pendant que les opérations de secours et d’enquête se poursuivaient. L’incident a semé la panique, surtout en raison de sa proximité avec les célébrations du carnaval. Les enquêteurs n’ont pas encore déterminé si l’acte était intentionnel ou lié à un mobile politique, mais ils ont écarté la présence d’un second suspect. L’hôpital universitaire de Mannheim a été mis en mode “réponse aux catastrophes” pour traiter les blessés graves, dont deux adultes et un enfant. Cet événement survient peu après un autre incident similaire à Munich, où une attaque à la voiture-bélier avait également causé des pertes humaines.