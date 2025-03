L’UE débloque 54 millions d’euros pour soutenir la Tunisie

L’Union européenne a annoncé le déblocage d’un fonds précédent de 54 millions d’euros (environ 178,3 millions de dinars) en faveur de la Tunisie, destiné à financer deux programmes majeurs : la transition écologique et le soutien à la gouvernance économique. Cette annonce a été faite par Stefano Sanino, directeur général pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et pays du Golfe à la Commission européenne, lors de sa visite en Tunisie du 26 au 28 février 2025. Cette visite a également été l’occasion de discuter des perspectives de coopération entre la Tunisie et l’UE pour la période 2025-2027, dans le cadre du partenariat stratégique signé en juillet 2023. Les entretiens ont notamment porté sur la préparation du prochain Conseil de partenariat, qui marquera les 30 ans de la coopération entre les deux parties, ainsi que sur le lancement de la consultation pour un nouveau pacte méditerranéen visant à relever les défis communs et à renforcer les opportunités de collaboration.