Le ministère de l’Environnement impose les sacs en papier dans les boulangeries à la place du plastique

Le ministère de l’Environnement a signé une convention de coopération visant à financer la production de 100 000 sacs en papier conformes au modèle approuvé et à les distribuer gratuitement aux boulangeries. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour réduire la pollution causée par les sacs plastiques à usage unique. L’accord vise également à sensibiliser les citoyens à l’importance d’utiliser des matériaux d’emballage plus respectueux de la santé et de l’environnement, tout en améliorant la qualité de vie. Le ministère s’engage, en outre, à mettre en place une stratégie de communication pour accompagner cette initiative, sachant que les boulangeries consomment environ 5 millions de sacs plastiques par an. Cette démarche s’aligne sur les engagements internationaux de la Tunisie en matière de lutte contre la pollution plastique.