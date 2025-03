Grande nouvelle : L’UNESCO accepte la candidature de Sidi Bou Saïd pour le patrimoine mondial

Sidi Bou Saïd vient de franchir une étape historique en obtenant l’acceptation de sa candidature par l’UNESCO pour l’inscription de son village sur la Liste du patrimoine mondial. Cette décision, validée par une lettre officielle adressée à l’ambassadeur de Tunisie à Paris le 28 février 2025, souligne la reconnaissance de Sidi Bou Saïd en tant que “Hub d’inspiration culturelle et spirituelle en Méditerranée”. Ce succès est le fruit d’un travail méticuleux mené par le Comité national et scientifique, qui a permis de présenter un dossier techniquement complet. À partir de cette étape décisive, des missions d’expertise seront menées sur le terrain pour évaluer la candidature avant la décision finale attendue en juillet 2026. Cette avancée majeure renforce l’importance de préserver la beauté et l’authenticité du site, en mettant l’accent sur la propreté et la cohérence architecturale du village, afin d’assurer le succès de cette inscription. Félicitations à Mounir Fantar Aly Cherif et à tous ceux qui ont contribué à ce magnifique projet.