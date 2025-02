Tunisair : des réductions et avantages pour les Tunisiens de l’étranger cet été

La compagnie Tunisair a annoncé une série d’avantages et de réductions sur les tarifs des billets pour les Tunisiens résidant à l’étranger qui prévoient de rentrer au pays durant la saison estivale 2025. Une offre promotionnelle, valable du 19 février au 20 mars 2025 et renouvelable, concerne plusieurs destinations, dont la France, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Autriche, l’Espagne, le Canada et, pour la première fois, le Portugal. En plus de tarifs avantageux pour les réservations anticipées, des réductions spécifiques sont accordées aux familles de trois personnes et plus, allant de 30 à 40 euros par voyageur, avec une remise de 50 % sur les frais de service en agence. Par ailleurs, un rabais exceptionnel de 40 % est prévu pour 5000 bénéficiaires à revenu modeste, sélectionnés par l’Office des Tunisiens à l’Étranger. D’autres avantages incluent l’extension de la période de retour jusqu’au 7 septembre 2025, l’augmentation du poids autorisé des bagages et l’exonération des frais de modification ou d’annulation de réservation. Afin de faciliter l’accès à ces offres, Tunisair a également mis en place une plateforme dédiée sur son site web, permettant aux voyageurs d’acheter leurs billets et de gérer leurs réservations à distance.