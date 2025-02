L’acteur tunisien Amara Melliti nous a quittés après un long combat contre la leucémie. Malgré sa victoire initiale sur la maladie et son retour en Tunisie pour tourner la série Le Zaïm, le destin en a décidé autrement, et la rechute a été plus forte que lui. Son départ laisse un grand vide dans le monde artistique, privant le public de la possibilité de le voir briller à nouveau à l’écran. Son talent, sa passion et son courage resteront gravés dans les mémoires. Paix à son âme.