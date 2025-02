Violences présumées sur une enfant de 4 ans à Siliana : les autorités réagissent

Les autorités judiciaires de Siliana ont ordonné, ce jeudi 27 février 2025, l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de maltraitance à l’encontre d’une fillette de quatre ans dans une garderie privée de la région. Cette décision fait suite à un signalement émis par la délégation de la famille, de la femme, de l’enfance et des seniors, et pris en charge par le délégué à la protection de l’enfance. La brigade de recherche sur les crimes de violence contre les femmes et les enfants a été chargée des investigations afin d’élucider les circonstances de cette affaire et de prendre les mesures judiciaires appropriées. Les autorités rappellent l’importance de signaler tout cas de maltraitance pour garantir la protection des enfants contre toute forme de violence ou d’abus.