L’agneau à 35 dinars dès ce vendredi : tous les détails

Dans une initiative visant à soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs, notamment ceux à revenu limité, Ahmed Al-Omri, président de la Chambre nationale des bouchers, a annoncé qu’un prix spécial de 35 dinars pour le kilogramme de viande d’agneau sera proposé les vendredis et samedis dans les marchés de Sidi El Bahri et du marché central. Cette mesure fait partie d’un effort pour rendre la viande d’agneau plus accessible et pour compenser la demande, tout en poursuivant le programme d’approvisionnement en viandes congelées, qu’il s’agisse de viande de bœuf ou d’agneau, afin de répondre aux besoins du marché local.