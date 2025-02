Tunisie-Chine : vers la création d’un centre tunisien-chinois en cardiologie

Le ministre tunisien de la Santé, Dr Mustafa Ferjani, a tenu une réunion importante le 26 février 2025 avec son homologue chinois, le Dr Lai Haichao, ministre de la Commission nationale chinoise de la santé, dans le cadre de la visite en Chine. Cette rencontre a permis de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la santé et de discuter de nouveaux projets visant à améliorer les services médicaux en Tunisie. L’un des projets phares discutés est la création d’un centre technique tunisien-chinois spécialisé dans la cardiologie et les maladies vasculaires, qui devrait constituer un pôle d’excellence dans ce domaine. En outre, plusieurs initiatives ont été évoquées, telles que l’organisation du premier forum tunisien-chinois de la santé en Afrique du Nord, le développement de la télémédecine et de la médecine personnalisée, ainsi que le soutien à la politique de santé publique, notamment dans les domaines de la vaccination et de la gestion des hôpitaux. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la partenariat stratégique entre la Tunisie et la Chine, visant à améliorer la qualité des services de santé, notamment dans les régions intérieures de la Tunisie, et à intégrer des technologies avancées dans la gestion et la numérisation des structures sanitaires.