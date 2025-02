Football féminin : la Tunisie échoue à se qualifier pour la coupe d’afrique des nations

La sélection nationale féminine de football de la Tunisie a été éliminée de la course à la Coupe d’Afrique des Nations 2026 après sa défaite (0-1) face au Kenya lors du match retour, qui s’est joué ce mercredi au Stade Olympique de Sousse. Malgré une bonne résistance, les Tunisiennes ont manqué deux penalties cruciaux, à la 44e et à la 76e minute, ce qui aurait pu changer le cours de la rencontre. Le match aller, disputé au Kenya, s’était terminé sur un score nul et vierge (0-0), et ces occasions ratées ont finalement coûté à la Tunisie sa qualification pour le second tour éliminatoire.