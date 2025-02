Ooredoo Tunisie présente l’avenir de la 5G avec une expérience unique

Ooredoo Tunisie a réaffirmé son leadership dans la connectivité et l’innovation numérique en organisant un événement exceptionnel pour vivre une expérience unique de la 5G, rassemblant des décideurs clés, des leaders dans divers secteurs économiques, pour explorer l’impact transformateur de la technologie 5G.

L’événement a accueilli S.E. le Ministre des Technologies de la Communication, M. Sofien Hemissi, le CEO Régional Ooredoo Nord-Afrique et l’Asie de l’Est, Ahmed Al-Naema, l’Ambassadeur du Qatar S.E. Zayed bin Saeed Al-Khayarin, le Vice-Président de l’Assemblée des Représentants, plusieurs Ambassadeurs, des membres de l’Assemblée des Représentants, ainsi que des dirigeants de divers secteurs économiques. Leur présence a souligné le rôle stratégique de la 5G pour stimuler la croissance économique, permettre les industries intelligentes et accélérer la transformation numérique de la Tunisie.

Dans son discours, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO Ooredoo Tunisie, a mis en avant l’engagement de l’entreprise pendant des années en matière d’innovation, d’investissement dans les infrastructures et de services numériques de nouvelle génération, qui ont conduit au lancement réussi de la 5G. Il a déclaré : « Avec la 5G désormais disponible dans les 24 gouvernorats, nous entrons dans une nouvelle ère de possibilités numériques. Cette technologie ne concerne pas seulement la vitesse, elle révolutionne les industries, améliore la connectivité des entreprises et permet le développement de solutions de pointe. Ooredoo s’engage à façonner l’avenir numérique de la Tunisie, en veillant à ce que nos clients bénéficient d’une connectivité et d’une innovation de classe mondiale. »

S.E. le Ministre des Technologies de la Communication a salué le rôle de la collaboration public-privé dans l’avancement du paysage numérique de la Tunisie, affirmant : « Le déploiement réussi de la 5G à travers la Tunisie est une étape importante pour notre économie numérique. Nous félicitons Ooredoo Tunisie pour son engagement à étendre la connectivité et à favoriser l’innovation. La 5G servira de catalyseur pour la croissance dans des secteurs clés tels que la santé, l’éducation et l’industrie, positionnant ainsi la Tunisie comme un leader de la transformation numérique. »

Dans le cadre de sa vision de bâtir un écosystème numérique de pointe, Ooredoo a mis en place des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux de la technologie. L’entreprise collabore, désormais, avec NVIDIA pour établir un centre régional pour l’IA, soutenant l’innovation dans divers secteurs et permettant la prochaine vague de services numériques. De plus, Ooredoo Groupe a noué un partenariat avec Iron Mountain, un leader mondial du stockage de données et de la sécurité, afin d’améliorer les solutions cloud et l’infrastructure de données, garantissant ainsi aux entreprises l’accès à des services numériques sécurisés, évolutifs et performants.

L’événement a présenté des démonstrations en direct des applications 5G, mettant en lumière son impact sur les industries intelligentes, l’IoT, les services cloud et les solutions de connectivité avancée. Les participants ont pu découvrir de première main comment l’infrastructure robuste d’Ooredoo Tunisie et son leadership technologique ouvrent la voie à un avenir plus connecté et innovant.

Parmi les applications présentées figurait Samsung, qui a montré ses objets connectés, illustrant comment la 5G améliore la performance de ses appareils pour la maison intelligente, ses wearables et ses smartphones, repoussant ainsi les limites de la connectivité personnelle. La voiture connectée BMW a également été présentée, démontrant la puissance de l’innovation automobile activée par la 5G.

Avec la 5G ouvrant de nouvelles opportunités dans les solutions B2B, les applications alimentées par l’IA et les services cloud de nouvelle génération, Ooredoo Tunisie continue de repousser les limites de l’innovation, façonnant ainsi l’avenir de la connectivité dans le pays.