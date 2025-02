La France interdit les mariages blancs

Le Conseil sénatorial français a récemment adopté un projet de loi visant à interdire le mariage entre des citoyens français et des migrants sans papiers. Cette mesure, qui a pour objectif de lutter contre les “mariages blancs”, a été soutenue par le gouvernement français. Le projet de loi, proposé par le sénateur centriste de la Somme, Stéphane Demilly, cherche à prévenir l’utilisation du mariage comme un moyen de régulariser la situation des migrants non autorisés. Certaines municipalités ont déjà commencé à refuser la validation de ces mariages avant même la ratification officielle de la loi. Ce type de mariage est souvent utilisé par les migrants pour faciliter l’obtention de documents de résidence et, à terme, la nationalité française. Le projet sera prochainement soumis à discussion et au vote à l’Assemblée nationale.