Moins d’un mois après le décès de son père, l’animateur Naoufel El Ouertani a perdu sa mère. Un double deuil qui frappe profondément le cœur de l’homme de médias. Aujourd’hui, sa mère repose en paix, et nous nous associons à sa peine dans ce moment difficile.

Que Dieu lui accorde Sa miséricorde et l’accueille dans Son paradis. Nos pensées et prières vont vers Naoufel et sa famille, qu’ils trouvent réconfort et force pour surmonter cette épreuve.