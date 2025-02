Drame à Sidi Bouzid : suspicion d’intoxication au gaz après le décès de deux étudiantes

Un drame a frappé la ville de Sidi Bouzid ce mardi 18 février 2025, où deux étudiantes ont été retrouvées sans vie et une troisième en état d’évanouissement dans un domicile du quartier El-Kawafel. Selon Joher Ghabsi, porte-parole du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, les autorités ont été alertées vers 13h par les agents de la Garde nationale locale. Les deux victimes, âgées d’environ 25 ans et inscrites à l’Institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid, présentaient des traces de mousse au niveau de la bouche, tandis que leur colocataire, étudiante à l’Institut supérieur des arts et métiers, a été hospitalisée dans un état « quasi stable ». Les premières constatations du parquet et du juge d’instruction laissent soupçonner une intoxication due à une fuite de gaz. Les corps des défuntes ont été transférés à la médecine légale pour autopsie, et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès.