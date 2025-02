Ben Guerdane : découverte d’un coffre contenant plus de 1 000 munitions

À Ben Guerdane, un citoyen a découvert un coffre contenant plus de 1 000 munitions, dont certaines encore actives, en nettoyant son terrain. Alertées par des détonations successives provoquées par un feu de broussailles, les autorités se sont rendues sur place et ont identifié des cartouches de fusil d’assaut Kalachnikov, probablement issues des affrontements du 7 mars 2016. Suite à cette découverte, le parquet de Médenine a ordonné un ratissage minutieux de la zone avec la participation des forces de sécurité et de l’armée. Une enquête a été ouverte pour élucider l’origine de ces munitions et déterminer d’éventuelles implications sécuritaires.