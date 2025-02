Alaa Chebbi et Rihem Ben Alia : une Saint-Valentin sous le Charme de Moscou

L’animateur Alaa Chebbi et son épouse Rihem Ben Alia ont choisi de célébrer la Saint-Valentin dans un cadre aussi prestigieux qu’inattendu : la capitale russe, Moscou. Ce couple emblématique, connu pour leur complicité et leur dynamisme, a décidé de marquer cette journée spéciale en s’immergeant dans la richesse culturelle et l’ambiance unique de cette ville historique. Entre les balades romantiques le long de la Moskova, les visites des monuments emblématiques comme la Place Rouge et le Kremlin, et les dîners raffinés dans des restaurants typiques, Alaa et Rihem ont su allier découverte et romance pour un séjour inoubliable. Cette escapade moscovite témoigne de leur goût pour l’aventure et leur capacité à transformer chaque moment en une expérience mémorable.