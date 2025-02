Le StadeTunisien et l’Espérance de Tunis demandent un arbitrage étranger pour le match de la Supercoupe

Le Stade Tunisien et l’Espérance Sportive de Tunis ont demandé la désignation d’un arbitre étranger pour la Supercoupe de Tunisie de football de l’année 2024, prévue dimanche prochain au stade Hammadi Agrebi à Radès.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le Stade Tunisien a exigé la désignation d’un arbitre étranger pour le match de la Supercoupe, en tant que condition principale, tout en dénonçant la prestation du trio arbitral qui a dirigé le match du samedi face à l’Espérance de Tunis, au complexe sportif Hedi Enneifer, perdu sur le score de 1-0 dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1 Professionnelle.

« Nous dénonçons fermement l’impartialité de l’arbitrage qui a délibérément offert la victoire à l’adversaire en validant un but entaché d’un hors-jeu, en plus d’autres erreurs arbitrales, parmi lesquelles son négligence manifeste à sanctionner deux joueurs de l’équipe adverse par des cartons rouges », a souligne le club du Bardo.

« Nous protestons contre le non-désignation d’un arbitre étranger de nationalité européenne, surtout après avoir adressé une correspondance officielle à la direction de l’arbitrage, ce qui constitue de la part de cette direction une violation flagrante du principe d’égalité des chances entre les clubs, étant donné qu’elle a répondu favorablement à la désignation d’un arbitre étranger pour d’autres matchs cette saison et que le nouveau responsable de l’arbitrage l’a explicitement confirmé », a ajouté le club.

Le Stade Tunisien a indiqué qu’il allait aviser toutes les structures sportives concernées pour exprimer son opposition à toute atteinte aux droits du club, ainsi qu’à toute manipulation des résultats sportifs à travers des désignations douteuses, et a demandé à fixer une réunion urgente avec le responsable général de l’arbitrage et le président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF).

De son côté, le club “sang et or”‘ a indiqué dans un communiqué qu’il était l’un des premiers à avoir demandé la désignation de corps arbitraux étrangers pour les grands matchs et les confrontations directes entre les équipes en lice pour le titre. Il a précisé qu’il avait formulé une demande pour un arbitre étranger pour son match contre le Stade Tunisien à deux reprises, par courriers officiels adressés à la FTF.

« Nous avons envoyé un premier courrier et on a réitéré, ensuite, notre demande par un second courrier conjoint avec le Stade Tunisien, signé par les secrétaires généraux des deux clubs », a-t-il précisé.

Le club de Bab Souika a souligné avoir perdu de nombreux points lors des matchs joués à domicile en raison d’erreurs d’arbitrage flagrantes et influentes, affirmant qu’il n’avait jamais utilisé l’arbitrage comme excuse pour ses échecs et qu’il rejetait fermement toute tentative d’influencer les arbitres dans les prochains matchs et toute atteinte à ses droits, considérant qu’il était un adversaire difficile pour ses rivaux lors des rencontres disputées en déplacement.

Il a renouvelé sa demande concernant la désignation d’arbitres étrangers pour ses matchs importants à venir, en particulier celui de dimanche prochain dans le cadre de la Supercoupe de Tunisie, précisant qu’il enverra des courriers officiels à la FTF à cet égard.