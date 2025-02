Hajj 2025 : une coordination renforcée entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite pour un voyage sécurisé

Le 7 février 2025, une réunion importante a eu lieu au ministère tunisien des Affaires religieuses sous la présidence de Ghofrane Sahli, visant à améliorer la coordination entre Tunisair et Saudi Airlines pour le Hajj 2025. Cette séance de travail a rassemblé des représentants des ministères des Affaires religieuses, des Affaires étrangères et du Transport, ainsi que Fawaz Barashi, directeur des opérations de Saudi Airlines. Le ministre Ahmed Bouhali a mis l’accent sur l’importance d’assurer des services de qualité pour les pèlerins. Cette initiative fait suite aux discussions menées à Djeddah en janvier 2025, où les deux pays ont convenu de mesures concrètes pour faciliter le voyage des pèlerins tunisiens et renforcer leur sécurité. Le ministère du Tourisme a également annoncé des mesures strictes pour contrer les circuits parallèles, avec un prix officiel du Hajj fixé à 19 970 dinars, garantissant des prestations sécurisées. Une cellule de veille a été mise en place pour assurer la transparence et la sécurité, disponible 24h/24 pour répondre aux questions des pèlerins et de leurs familles.