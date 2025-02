Affaire Belaïd : Douze ans de bataille interminable pour dévoiler la vérité

Jeudi, 6 février 2025, coincide avec le douzième anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaïd, figure emblématique de l’opposition et secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifiés, Al-Watad. L’assassinat de Belaîd survient dans sa voiture et devant son domicile à l’Ariana, alors qu’il était un critique virulent du parti au pouvoir, Ennahdha.

Douze ans après cet assassinat, le “mystère ” n’a pas encore été entièrement éludé, car les cinq affaires liées au meutre demeurent à différents stades devant les juridictions.

Trois des cinq affaires sont réparties entre le trubinal de première instance et la Cour d’appel. Elles seront tenues dans le courant de ce mois (février).

Après onze ans d’enquêtes et procédures judiciaires, la justice a condamné à mort quatre hommes et deux accusés à la prison à perpétuité.

Des peines de deux à cent vingt ans d’emprisonnement ont aussi été prononcées pour d’autres inculpés tandis que cinq individus ont été acquittés même s’ils restent poursuivis dans d’autres affaires. Au total, 23 personnes avaient été inculpées.

À cet égard, l’avocate Imen Gzara, membre de l’équipe de défense des martyrs Belaïd-Brahmi, a déclaré à TAP que “le 11 février, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis examinera une affaire liée au dossier de l’assassinat, connu sous le nom de “cellule de surveillance et de planification”. L’homme d’affaires Fathi Dammak et d’anciens sécuritaires” seraient impliqués dans cette affaire.

La deuxième affaire, prévue pour le 13 février courant, concerne l’appel du verdict prononcé en première instance, en mars 2024, après que le ministère public et les avocats de la défense de Belaïd, ainsi que les avocats des accusés, avaient fait appel de ces jugements.

L’affaire concerne principalement le groupe ayant exécuté l’assassinat, et épargne jusque-là les parties impliquées dans la planification, la préparation, et la couverture du crime”, d’après la même source.

“La troisième affaire du mois aura lieu le 18 février courant devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis, dans laquelle les principaux accusés sont l’ancien imam de la mosquée Rahma, Chokri Ben Othman et Abou Iyadh”, selon Gzara.

Le Collectif de défense de Belaïd considère donc l’imam de la mosquée Rahma comme un “accusé clé”, affirmant qu’il appartenait au groupe terroriste Ansar Al-Charia et qu’il faisait partie du groupe fréquentant la mosquée et qui a bel et bien préparé et planifié l’assassinat de Belaïd.

Les deux affaires restantes concernent l’affaire de l’association “Namaa”, publiée au cours de l’enquête, et l’affaire de “l’appareil secret”, publiée au cours des poursuites. Les deux affaires ont été intentées suire à une plainte déposée par l’équipe de défense Belaïd-Brahmi, dans laquelle un certain nombre de dirigeants d’Ennahdha sont accusés.

L’avocate Imen Gzara a, d’ailleurs, déclaré à TAP que l’équipe de défense avait décidé de se retirer, depuis le 4 février. Cette décision était due au fait que le processus des affaires des deux martyrs était devenu “turbulent, bloqué et injustement précipité”. Elle à ce propos critiqué l’instabilité de la composition des organes judiciaires chargés des deux dossiers d’assassinat.

La même source indique que “trois juges, chefs de chambre, ont été nommés en l’espace d’un mois et demi (17 janvier – 20 janvier – 4 février), ce qui pourrait affecter le déroulement du processus, notamment en raison de sa complexité et de son interconnexion”.