Tunisie : une femme agressée dans une vidéo virale, son agresseur arrêté

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé, ce mardi, l’arrestation de l’individu impliqué dans une agression verbale et physique contre une femme, un acte documenté dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. La victime a immédiatement bénéficié d’une prise en charge psychologique après que la vidéo, datant de 2018, a été de nouveau diffusée dimanche dernier. Le ministère a rappelé l’importance de s’abstenir de partager ces images, soulignant que leur diffusion constitue une forme de violence cybernétique à l’encontre de la victime. Il a également réaffirmé son engagement à renforcer la coopération et les actions conjointes pour prévenir toutes les formes de violence et assurer la protection des victimes, conformément aux dispositions de la loi organique n° 58 de 2017 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.