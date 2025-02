Tremblement de terre à Sidi Bouzid : 3 blessés et des dommages dans plusieurs bâtiments (vidéo)

La direction régionale de la protection civile à Sidi Bouzid a annoncé, dans un communiqué, qu’elle a secouru trois personnes victimes de paniques suite au tremblement de terre qui a frappé la délégation de Meknassy, située dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ce lundi 3 février 2025.

La commission régionale pour la prévention des catastrophes et la gestion des secours, en présence du gouverneur de la région, du directeur régional de la protection civile, du directeur régional de la gendarmerie nationale, ainsi que des responsables régionaux et locaux concernés, a effectué une visite d’inspection dans plusieurs lieux dont le lycée de Meknassy, l’usine “Sotimak”, ainsi que les mosquées Rahma et Hidaya et la zaouïa El-Merabta Fatma. Ces visites ont permis de constater des dommages mineurs sous forme de fissures et de craquelures dans certains bâtiments.

Il convient de noter que les stations sismologiques du National Institute of Meteorology ont enregistré, ce lundi, un tremblement de terre d’une magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre a été situé, selon les premières analyses, à l’est de la délégation de Meknassy.