Alerte à Menzel Bouzelfa : le déversement du barrage de Wadi Bzikh prévu pour demain

L’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Menzel Bouzelfa a publié un communiqué annonçant que le déversement du barrage de Wadi Bzikh aura lieu demain, lundi, entre 10 heures du matin et midi. Cette opération vise à évacuer les accumulations de boues dans le barrage. L’union a appelé les agriculteurs et les citoyens de la région à faire preuve de prudence et à prendre des précautions pour éviter tout risque. Selon Bireh Hamada, président de l’Union locale, cette mesure est préventive et ne signifie pas que le barrage a atteint sa capacité maximale. Actuellement, le barrage de Wadi Bzikh est rempli à environ 40 à 50 % de sa capacité de stockage totale, estimée à 5 millions de mètres cubes.