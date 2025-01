Troisième vague de libération : 110 détenus palestiniens, dont des enfants, sortent de prison

Les autorités israéliennes ont libéré, ce jeudi 30 janvier 2025, la troisième vague de prisonniers dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu. Selon la Commission des affaires des prisonniers et le Club des prisonniers, cette libération concerne 110 détenus, dont 32 prisonniers condamnés à perpétuité, 48 prisonniers condamnés à diverses peines, et 30 enfants. Toutefois, l’armée israélienne a transformé la zone autour de la prison de “Ofer” en une zone militaire interdite, empêchant les proches des prisonniers de se rassembler et lançant des tirs et des gaz lacrymogènes en leur direction. Par ailleurs, l’armée a investi la ville de Beituniya, lançant des gaz lacrymogènes contre les habitants, blessant une vingtaine de personnes, dont trois par balles réelles, tout en fermant des routes secondaires pour empêcher les citoyens d’accéder à la prison afin d’accueillir les prisonniers libérés.