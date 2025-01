Hôpital Habib Bourguiba : une avancée médicale inédite en chirurgie cardiaque

Un exploit médical majeur a été réalisé en Tunisie, marquant une avancée significative dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Une équipe du service de chirurgie cardiaque et vasculaire de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax, dirigée par le Pr. Imed Frikha et le Pr. Abdelssalem Hentati, a réussi une première en Tunisie et au Maghreb : l’ablation d’une tumeur bénigne dans l’oreillette gauche du cœur en utilisant une technique mini-invasive assistée par endoscopie. Cette intervention, réalisée via une petite incision latérale au thorax grâce à la voie trans-axillaire, offre de nombreux avantages par rapport à la chirurgie à cœur ouvert, notamment une réduction des douleurs post-opératoires, une récupération plus rapide et un meilleur résultat esthétique. Après cette opération révolutionnaire, le patient, un homme de 76 ans, a pu quitter l’hôpital en bonne santé, confirmant ainsi l’efficacité et la fiabilité de cette approche innovante. Ce succès témoigne du haut niveau de compétence des équipes médicales tunisiennes et de leur engagement constant en faveur de l’innovation et de l’amélioration des soins de santé, positionnant ainsi la Tunisie comme un acteur de premier plan en chirurgie cardiaque dans la région.