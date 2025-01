Affaire Belaïd et Brahmi : boycott des avocats des martyrs

La commission de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a annoncé, ce jeudi 30 janvier 2025, la suspension de sa participation à toutes les audiences relatives aux procès des assassinats des deux figures politiques. Dans un communiqué, elle justifie cette décision par les irrégularités constatées dans le déroulement des audiences en première instance et en appel, dénonçant un climat de précipitation et de pression qui pourrait compromettre la quête de vérité et la justice. La commission critique également la militarisation du périmètre des audiences, empêchant le public et la presse d’y assister, ce qui constitue une atteinte au principe de publicité des procès. Elle dénonce par ailleurs le recours systématique aux procès à distance, une procédure qui, selon elle, vide les audiences de leur substance. Enfin, elle souligne le manque de stabilité des formations judiciaires chargées du dossier, un facteur susceptible de nuire à une prise en charge rigoureuse de cette affaire complexe. Face à ces dérives, la commission estime que le dossier des assassinats a été réduit à de simples affaires de droit commun, dépourvues de leur dimension nationale, historique et politique, et décide en conséquence de boycotter les prochaines audiences.