La brigade de recherche judiciaire de la Garde nationale de Jendouba a résolu l’affaire du décès d’un jeune homme percuté par un véhicule à Belarijia. Après une enquête de six jours, des pièces de voiture retrouvées sur le lieu de l’accident ont permis d’identifier le véhicule. Il appartenait à un trafiquant à la frontière. La voiture a été retrouvée et saisie dans un entrepôt, avec des traces de sang. Le suspect, qui a pris la fuite, est recherché et accusé de meurtre involontaire et de fuite.