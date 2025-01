Banque Centrale : la plateforme Tunicheque.tn bientôt opérationnelle

Le Banque Centrale de Tunisie a récemment publié une vidéo explicative sur le fonctionnement de la plateforme électronique unifiée des chèques, un dispositif innovant qui accompagnera l’entrée en vigueur de la nouvelle législation régissant les paiements par chèque. À partir du 2 février 2025, la plateforme tunicheque.tn offrira une solution numérique rapide, sécurisée et transparente pour le règlement des transactions par chèque. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de modernisation du système financier tunisien grâce à la digitalisation, visant à améliorer la traçabilité des paiements et à réduire les risques liés aux transactions commerciales. En facilitant l’authentification et l’enregistrement des chèques en temps réel, ce système constitue une avancée majeure vers une économie plus sûre et mieux régulée. Pour en bénéficier, il suffira d’ouvrir un compte personnel sur la plateforme, gratuitement, via l’application disponible sur App Store et Google Play ou directement sur le site web dédié.