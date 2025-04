Tunis-Abou Dhabi : une nouvelle ligne directe dès novembre 2025

À partir de novembre 2025, une nouvelle liaison aérienne directe reliera Tunis à Abou Dhabi, suite à un accord de partenariat conclu le 24 avril 2025 entre la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme et la compagnie Etihad Airways.

Cet accord, paraphé par Ahmed Betaïeb, président de la fédération, et Ahmed Dhib, directeur général Moyen-Orient et Afrique d’Etihad, vise également à renforcer les compétences des professionnels du secteur touristique à travers des programmes de formation dédiés. Cette collaboration s’inscrit dans une démarche stratégique visant à intensifier les échanges touristiques et culturels entre la Tunisie et les Émirats arabes unis.