Tragédie aérienne : la patinage artistique endeuillé par un accident près de Washington

Un tragique accident aérien a frappé la communauté du patinage artistique, alors qu’une collision entre un avion de ligne Bombardier et un hélicoptère Sikorsky près de l’aéroport national de Washington a fait plusieurs victimes. Parmi les huit Américains tués, on compte des patineurs artistiques de renom et trois entraîneurs d’origine russe, dont le couple champion du monde en 1994, Vadim Naoumov et Yevgenia Shishkova. Le vol 5342 de la compagnie American Airlines, qui reliait Wichita à Washington, transportait 64 personnes, dont 60 passagers et quatre membres d’équipage. Cette tragédie bouleverse le monde du sport, en particulier le patinage artistique, où ces figures emblématiques laissaient une empreinte indélébile.