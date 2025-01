Réseau de trafic de drogues démantelé à Menzel Temim : des élèves impliqués dans la consommation

Les unités de la brigade de la police judiciaire de Menzel Temim et de la brigade de la police de secours ont démantelé un réseau de trafic de drogue ciblant les élèves. Selon la direction générale de la sécurité nationale, l’individu principal de l’affaire était responsable de la vente de drogues dans son commerce, principalement auprès des jeunes. Lors de l’intervention, les forces de l’ordre ont saisi trois plaques et demie, ainsi que quatre morceaux de résine de cannabis, d’une valeur estimée à 24 000 dinars, en plus de 350 paquets de cigarettes de contrebande et 260 paquets de cigarettes tunisiennes. Dans une deuxième phase, après avoir tendu un piège, la police a arrêté le fournisseur et a récupéré deux autres plaques de cannabis et des comprimés de “parcizol”. Le procureur de la République a ordonné la garde à vue des suspects pour des accusations de possession, consommation et trafic de stupéfiants, ainsi que de commerce illicite de tabac et de possession de marchandises de contrebande.