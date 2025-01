Saisies record de drogue : La Garde nationale frappe fort contre les réseaux criminels

Dans le cadre des efforts soutenus pour lutter contre le trafic de drogue et limiter ses impacts négatifs sur la société, les unités de la Garde nationale, dans leurs différentes spécialités, ont réalisé une série de succès sécuritaires remarquables.

À la station de péage de Msaken, les unités de la circulation relevant de la sous-direction des autoroutes du centre ont saisi 250 plaques de cannabis, pesant un total de 25 kg, à bord d’une voiture particulière. Une importante somme d’argent a également été confisquée.

Dans le gouvernorat de Kasserine, les unités de la sous-direction de lutte contre la criminalité, affiliées à la Direction des affaires judiciaires, ont démantelé un réseau de trafic de drogue. Elles ont saisi 62 plaques de cannabis, une quantité de cocaïne, ainsi qu’une somme d’argent provenant de cette activité illégale.

Dans le quartier Ibn Khaldoun, une patrouille conjointe entre les unités de la brigade centrale de lutte contre la drogue et celles de la Direction des renseignements et enquêtes a démantelé un autre réseau spécialisé dans le trafic de drogue. Trois membres de ce réseau ont été arrêtés, et 15 plaques de cannabis ont été saisies, en plus d’une importante somme d’argent et d’un véhicule utilisé dans ces activités criminelles.

En coordination avec le ministère public, les procédures judiciaires nécessaires ont été engagées contre tous les suspects. La Direction générale de la Garde nationale renouvelle son appel aux citoyens à coopérer et à signaler toute activité suspecte via le numéro 71860135, contribuant ainsi à la sécurité et à la tranquillité de la société.