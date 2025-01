Plus de 500.000 Palestiniens déplacés sont retournés dans le nord de Gaza au cours des 72 dernières heures, a déclaré mercredi le service de presse à Gaza.

“Plus d’un demi-million (500.000) de Palestiniens déplacés sont revenus au cours des 72 dernières heures des gouvernorats du sud et du centre vers les gouvernorats de Gaza-ville et du nord via les routes Al-Rashid et Salah Al-Din”, a fait savoir le service de presse dans un communiqué.

L’entité sioniste a commencé à autoriser les personnes déplacées à retourner dans le nord de la bande de Gaza lundi, à la suite d’un accord de cessez-le-feu qui a mis fin à 15 mois d’agression sioniste.