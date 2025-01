La manifestation “Match for Hope” qui s’est tenue l’année dernière au Qatar a choisi le créateur de contenu tunisien Samy Chaffaï, aux côtés d’autres figures célèbres comme Abu Fella, l’un des plus célèbres créateurs arabes, Harry Pinero et Shingz, pour acheminer des aides à une école en Tanzanie, dans le but de promouvoir l’éducation et l’enseignement.