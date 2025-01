La Syrie tend la main à la paix : Ahmed al-Sharaa engage une transition nationale

Le président de la transition syrienne, Ahmed al-Sharaa, a déclaré ce jeudi 30 janvier 2025 que la Syrie tend la main au monde entier en faveur de la paix. Dans un discours télévisé, il a souligné que l’avenir politique du pays nécessitait la participation de tous, sans exclusion. Il a précisé que la Syrie, désormais débarrassée d’un “régime criminel”, était sur le chemin de la reconstruction et de la réconciliation nationale. M. al-Sharaa a annoncé que la création d’un gouvernement de transition inclusif, représentant la diversité de la société syrienne, était l’une des priorités de cette phase, avec pour objectif de mener le pays vers des élections libres et transparentes. Il a également affirmé que la Syrie travaillerait à établir une économie forte, tout en assurant la traque des criminels et en consolidant l’unité territoriale et la paix interne. Le président de la transition a évoqué la mise en place imminente d’une commission préparatoire pour le dialogue national, en vue de combler le vide législatif et de garantir une transition légale conforme à l’annonce constitutionnelle.