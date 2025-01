Faux certificats de formation : mandat de dépôt contre un syndicaliste de Tunisair et un formateur

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis, le jeudi 30 janvier 2025, deux mandats de dépôt à l’encontre d’un syndicaliste de la compagnie Tunisair et du propriétaire d’un centre de formation professionnelle, suite à des soupçons de falsification et d’émission d’un faux certificat de formation technique et professionnelle. Selon les informations fournies par le parquet, une enquête a été ouverte après des allégations concernant l’obtention, par le syndicaliste, d’une fausse attestation qu’il aurait utilisée pour obtenir des promotions professionnelles lors de concours internes. L’enquête a révélé que le certificat, prétendument délivré par un centre privé, portait le sceau d’une direction régionale de la formation, bien que cette dernière ait nié toute implication. Le syndicaliste et le propriétaire du centre de formation ont été placés en détention provisoire et présentés devant le juge d’instruction, qui a ordonné leur incarcération.