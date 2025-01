Journée mondiale contre le cancer : les conseils alimentaires clés du ministère de la Santé

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée chaque année le 4 février, le ministère de la Santé tunisien a mis en avant l’importance d’une alimentation saine pour prévenir cette maladie. Sous le thème « Une alimentation saine vous protège du cancer », le ministère rappelle que les habitudes alimentaires jouent un rôle majeur dans les facteurs de risque associés au cancer. Il est recommandé de consommer des poissons gras trois fois par semaine, de privilégier les fruits et légumes frais riches en fibres, ainsi que les céréales complètes et le pain complet, tout en évitant la sédentarité.

Par ailleurs, le ministère insiste sur la nécessité de réduire la consommation de viandes rouges (maximum 500 g par semaine) et de bannir les viandes transformées, les fast-foods, les aliments frits et gras, ainsi que les boissons sucrées et industrielles riches en conservateurs. Une consommation excessive de sucres, de sel, de féculents ou de produits traités chimiquement est également pointée comme facteur aggravant, notamment pour le cancer colorectal.

Certaines pratiques alimentaires, comme la consommation de poissons salés ou de viandes séchées aux épices, sont également identifiées comme pouvant augmenter les risques de cancers digestifs. Une consommation excessive de graisses est particulièrement corrélée au cancer du côlon et, chez les femmes, au cancer du sein.

Enfin, le ministère rappelle que d’autres facteurs comme le tabagisme et la consommation d’alcool augmentent considérablement le risque de cancers des voies respiratoires, digestives et autres. Il appelle ainsi à une prise de conscience collective pour adopter un mode de vie sain et réduire les facteurs de risque évitables.