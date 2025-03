Incendies en Californie : évacuations massives face à l’avancée des flammes

Un vaste incendie de forêt se propage rapidement dans la région de la Sierra, à l’est de la Californie, ravageant plus de 1 000 acres et obligeant les autorités à évacuer plusieurs zones résidentielles.

Selon le service des forêts et de la protection contre les incendies de l’État (Cal Fire), des ordres d’évacuation ont été émis et une portion de 48 kilomètres de l’autoroute américaine 6 a été fermée. Aucun bilan humain ni matériel n’a encore été signalé, tandis que l’origine du sinistre reste sous enquête. Plus de 200 pompiers sont mobilisés pour maîtriser les flammes, mais des rafales atteignant 56 km/h compliquent les opérations aériennes de lutte contre l’incendie. Les prévisions météorologiques annoncent des vents encore plus violents pouvant atteindre 100 km/h, ce qui risque d’aggraver la situation dans les heures à venir.