Sousse : plus de 250 interpellations et la saisie de drogues et motos

Dans le cadre d’une série de campagnes de sécurité menées depuis lundi, les unités de l’Île de sécurité nationale de Sousse ont interpellé plus de 250 individus recherchés par différentes autorités judiciaires et de sécurité. Ces opérations ont également permis la saisie de quantités de stupéfiants et la confiscation de plus de 470 motos, dont certaines étaient utilisées à des fins criminelles. Ce jeudi 30 janvier 2025, les forces de l’ordre ont réussi à arrêter un élément criminel recherché par 18 mandats d’arrêt, responsable de plusieurs crimes, dont des vols, des agressions, le trafic de drogue et la formation de groupes destinés à attaquer des biens publics et privés. L’individu a été arrêté après que sa localisation ait été déterminée, malgré une tentative de fuite.