Temps instable samedi : pluies éparses et vents l’après-midi

Le temps du samedi 26 avril 2025 sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avant de devenir progressivement très nuageux l’après-midi sur les régions de l’ouest du centre, où des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues.

Les températures maximales varieront entre 19 et 25°C sur le nord, les hauteurs de l’ouest et près des côtes est, tandis qu’elles oscilleront entre 26 et 32°C ailleurs, pouvant atteindre 35°C à l’extrême sud. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud, faibles à modérés, puis se renforceront l’après-midi sur le sud, accompagnés de phénomènes locaux de sable.

La mer sera agitée au nord, peu agitée à calme sur les côtes est, avant de devenir agitée dans le golfe de Gabès.