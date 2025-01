La candidature de Sidi Bou Said pour le patrimoine mondial de l’UNESCO lancée officiellement (photos)

La ministre de la Culture, Amel Serarfi, a signé, mardi soir, le dossier de candidature de la ville de Sidi Bou Said pour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Selon un communiqué du ministère, ce dossier sera envoyé au siège de l’UNESCO à Paris, où il sera étudié et évalué pendant une période de dix-huit mois. L’évaluation portera sur plusieurs aspects, tels que le patrimoine architectural et artistique, ainsi que l’interaction sociale et culturelle qui caractérise Sidi Bou Said.

D’après la même source, les résultats finaux seront annoncés au cours du deuxième semestre de l’année 2026. Ce sera un moment déterminant dans le parcours de Sidi Bou Said vers la reconnaissance mondiale de son patrimoine culturel, renforçant ainsi sa position en tant que destination culturelle exceptionnelle au niveau mondial. Cela contribuera également à soutenir le tourisme culturel et à affirmer la place de la Tunisie dans le contexte culturel international.