Meriem Debbagh dévoile les coulisses de son mariage avec Khalil Chemmam

Lors de son passage dans l’émission “Fekret Sami Fehri”, Meriem Debbagh a révélé des aspects de son mariage avec Khalil Chemmam, un célèbre joueur de football, qu’elle avait initialement choisi de garder secret. Elle a expliqué qu’ils se connaissaient depuis leur enfance, mais qu’à l’époque, il lui paraissait impensable qu’ils finissent par se marier.

Cependant, au fil du temps, leur relation a évolué, et Khalil s’est révélé être un soutien constant dans les moments heureux comme dans les épreuves, avec un grand cœur et une immense bienveillance. Meriem a également souligné son choix de préserver sa vie privée et a opté pour un mariage discret, loin des grandes cérémonies. Elle a évoqué les rumeurs qui ont circulé à propos de leur mariage et a précisé qu’elle avait tout fait pour protéger son foyer, mettant de côté les sorties et les distractions pour se consacrer pleinement à sa famille.