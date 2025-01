Pays-Bas : explosions et vol spectaculaire de trésors historiques dans un musée

Un vol spectaculaire a eu lieu dans le musée Drenthe à Assen, aux Pays-Bas, où trois bracelets royaux et un casque en or datant de 450 avant J.-C., pièce maîtresse de l’exposition “Dacie, empire d’or et d’argent”, ont été dérobés. Les voleurs ont utilisé une charge explosive pour pénétrer dans le musée dans la nuit de vendredi à samedi.

L’explosion, signalée vers 3h45, a causé d’importants dégâts et contraint le musée à fermer temporairement ses portes. Ces objets, prêtés par le Musée national d’histoire de Roumanie, revêtent une grande valeur historique et symbolique, représentant l’héritage de la puissante civilisation dace. La police néerlandaise, en collaboration avec Interpol, mène une enquête approfondie et a identifié une voiture incendiée, possiblement liée à l’affaire. Les autorités roumaines et néerlandaises coopèrent étroitement pour retrouver ces trésors inestimables. Selon le directeur du musée, Harry Tupan, cet événement sans précédent est une véritable tragédie pour le patrimoine culturel.