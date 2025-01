Abir Moussi demande à ses avocats de ne plus la représenter

Abir Moussi, présidente du Parti Destourien Libre (PDL), a annoncé dans une lettre publiée le 30 janvier 2025 qu’elle ne reconnaît plus la légitimité des procédures judiciaires à son encontre. Dans ce message, elle dénonce ce qu’elle considère comme une répression politique, affirmant que son incarcération et son procès sont le prix de son engagement pour l’État national et ses critiques envers le pouvoir en place. Elle rejette les décisions fondées sur le décret-loi 54 de 2022, qu’elle qualifie d’anticonstitutionnel et liberticide, et annonce avoir demandé à ses avocats de ne plus la représenter devant les tribunaux. Moussi déplore également les conditions de sa détention et l’absence de justice indépendante, affirmant que son traitement vise à l’éliminer politiquement. Elle conclut en réaffirmant son engagement et sa détermination à poursuivre son combat sur la scène internationale.